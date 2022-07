Tajemnicze GPU Nvidii. Osiąga ponad 160 kl./s w Control w rozdzielczości 4K

Bazujący na autorskim silniku Northlight wydany w 2019 roku Control to wciąż ciężki przypadek dla nowoczesnych kart graficznych i dla przykładu w takich ustawieniach najpotężniejszy aktualnie GeForce RTX 3090 Ti generuje ~70 kl./s.

Jest to bardzo imponujący ponad dwukrotny wzrost, a odpowiedzialny za przeciek użytkownik Twittera o nicku AGF wskazuje, że sprawcą jest układ wykorzystujący w pełni odblokowany rdzeń AD102. Sprawca wycieku informuje, że pomiar został dokonany trybie wysokiego poboru mocy. Może to oznaczać, że GPU miało zniesione limity mocy i/lub mogło być podkręcone. Wcześniejsze przecieki mówiły nawet o poborze 600 W.

Nie jest to przewidywany GeForce RTX 4090 , ponieważ ten będzie wykorzystywał obcięty rdzeń AD102. Raczej mowa tu o układzie pokroju RTX-a 4090 Ti lub może nowego Titana. Ten wedle wcześniejszym doniesień miałby dysponować aż 144 multiprocesorami strumieniowymi (SM), co dałoby aż 18 432 rdzenie CUDA. Wiadomo też, że potencjalny nowy Behemot Nvidii dalej wykorzystywałby 384-bitową magistralę, ale brakuje informacji o rodzaju czy ilości pamięci graficznej.

Nawet jeśli powyższy przeciek potwierdzi się w innych źródłach, to z pewnością na tę kartę nie ma co liczyć w tym roku lub nawet w pierwszej połowie przyszłego roku. Pamiętajmy, że Nvidia najprawdopodobniej w październiku br. wypuści wyłącznie RTX-a 4090 jeśli nie dojdzie do dalszych przesunięć premiery, a reszta nowej serii zadebiutuje w przyszłym roku.