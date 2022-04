Ceny kart graficznych spadają. Niestety do MSRP jeszcze brakuje

Są to ceny wciąż wyższe od sugerowanych około 1400 zł, ale karta notorycznie od premiery była dostępna w sklepach w cenie powyżej 2 tys. zł. Dopiero z końcem marca oraz początkiem kwietnia cena zaczęła spadać, ale do mniej-więcej normy dalej brakuje 200/300 zł.

Wyższy w hierarchii RTX 3070 jest obecny w sklepach za 3500/3600 zł w formie kart pokroju ASUS GeForce RTX 3070 DUAL 8GB OC, czy MSI GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO. Nie jest to łatwa do przełknięcia kwota, ale jeszcze te niedawno potrafiły czasem kosztować nawet o tysiąc zł więcej. Mimo wszystko ceny powyższych kart powinny jeszcze stanieć o kolejny tysiąc zł. Ewentualnie jeśli ktoś koniecznie musi teraz kupić kartę, to warto dołożyć 200/300 zł do RTX-a 3070 Ti w wydaniu Zotac AMP Holo.