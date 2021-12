Windows 11: koniec ładowania laptopów do 115 proc. Będzie aktualizacja

Aktualizacja jest już teraz testowana w programie Insider, ale nim trafi do użytkowników stabilnego wydania Windows 11, minie jeszcze trochę czasu. Warto zwrócić uwagę, że usunięcie błędnego wskazania ładowania to tylko jedna z kilku poprawek, która przy tej okazji trafi do użytkowników. Ponadto usunięto m.in. błędy związane z ustawieniami Windowsa 11, w tym niepoprawne skalowanie okna opcji.

Windows 11, choć nie jest dostępny bez przeszkód dla każdego użytkownika Windows 10 z uwagi na wymagania sprzętowe, niedługo może trafić do większej liczby komputerów. 14 grudnia Windows 10 20H1 dostał ostatnie aktualizacje bezpieczeństwa, przez co jego użytkownicy powinni pomyśleć o instalacji nowszego wydania. Poza aktualizacją do świeższej wersji Windows 10, niektórzy mogą przy okazji skorzystać z darmowej opcji migracji do Windowsa 11.