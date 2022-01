Nvidia GeForce RTX 3050. Znamy wydajność w grach i w kopaniu kryptowalut

Portal VideoCardz zdobył wyniki najmniejszego Ampere z testów 3DMark TimeSpy, TimeSpy Extreme oraz FireStrike i porównał jego osiągi do RTX-a 3060, GTX-a 1660 Ti oraz Radeona RX 6500 XT .

Ogólnie rzecz biorąc GeForce RTX 3050 będzie oferował wydajność starszego GTX-a 1660 Ti (do około 6 proc. mniej) oferując przy tym wsparcie dla techniki śledzenia promieni oraz DLSS, oraz dodatkowe 2 GB więcej pamięci graficznej. Ogólnie rzecz biorąc GeForce RTX 3050 z 8 GB pamięci GDDR6 będzie dużo lepszym wyborem na dłuższą metę niż Radeon RX 6500 XT z 4GB...

Tymczasem w porównaniu do konkurentów to GeForce RTX 3060 bazujący de facto na tym samym rdzeniu GA106 jest szybszy od RTX-a 3050 o kolejno 30 proc. (FireStrike), 42 proc. (TimeSpy) oraz 47 proc. (TimeSpy Extreme).

Z kolei jeśli rywalem jest najsłabszy Radeon bazujący na architekturze RDNA 2 to mały Ampere jest o niego szybszy o 4 proc. (FireStrike), ale wyższej rozdzielczości jest już znacznie gorzej dla Radeona. W przypadku testów w wyższej rozdzielczości pokroju TimeSpy (2560x1440 pikseli) TimeSpy Extereme (4K) to przewaga RTX-a 3050 wzrasta do 19/20 proc.