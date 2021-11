Informujemy, że w naszej strukturze informatycznej znaleźliśmy usterkę, która spowodowała otwarty dostęp do Państwa danych, takich jak: imię, nazwisko, numery PESEL, adres e-mail, zaszyfrowane hasło do e-rezerwacji.



Dostęp został natychmiast zablokowany, a defekt naprawiony. Rozpoczęliśmy procedurę zgłaszania incydentu bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



Nie stwierdziliśmy faktycznego wycieku danych, jedynie błąd systemu, który mógłby taki wyciek spowodować.



Hasła zapisane były w postaci zaszyfrowanej, nie mniej jednak rekomendujemy zmianę hasła do Państwa konta w e-rezerwacji. Państwa hasło zostało przez nas zablokowane. Jeżeli to samo hasło jest używane do Państwa skrzynki pocztowej to ze względów bezpieczeństwa również rekomendujemy jego zmianę.



Przy najbliższym korzystaniu z e-rezerwacji prosimy o skorzystanie z procedury przypomnienia hasła w celu ustawienia nowego hasła.