Wpadka GIOŚ. Wyciekły dane osób, które informowały o zatruciu Odry

Do pisma załączono dziewięć wniosków o interwencję , które GIOŚ otrzymał od zaniepokojonych obywateli przez internet. Chodzi o osoby, które skorzystały z formularza "zgłoś interwencję". Do każdego zgłoszenia dołączono dane zgłaszających, w tym imię i nazwisko, email, numer telefonu oraz adres zamieszkania.

Lwowecki.info udostępnił treść kilku przykładowych zgłoszeń, oczywiście cenzurując dane osobowe. Na razie nie wiadomo, do kogo trafiła wiadomość z GIOŚ-u .

Skontaktowaliśmy się z Markiem Dralem, redaktorem prowadzącym serwis lwowecki.info . W krótkiej rozmowie wyjaśnił nam, że wyciek danych w tak kluczowej sprawie jest bardzo niebezpieczny, bo naraża osoby, które liczyły na anonimowość . Zwrócił uwagę na to, że właściciele firm, na które złożono donos mogą mścić się na zgłaszających lub na ich rodzinach oraz przyjaciołach.

Jeżeli sprawa się potwierdzi, to mamy do czynienia z poważnym naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. To o tyle bulwersujące, że sprawa dotyczy osób, które chciały zgłosić nieprawidłowości w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze. Ujawnienie ich danych osobowych może narazić je na konsekwencje w życiu osobistym czy zawodowym, a nawet na bezpośrednie niebezpieczeństwo.