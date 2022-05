Mail o "ataku chemicznym". W środku groźna niespodzianka

Jak donosi Ukrinform, wiadomości e-mail ze szkodliwym oprogramowaniem zostały zauważone przez CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine), jednostkę działającą w ramach Państwowej Służby Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji Ukrainy. Maile są zatytułowane "atak chemiczny" i informują o rzekomo planowanym ataku chemicznym na Ukrainę. Zawierają odsyłacz do pliku XLS z makrem, który uruchamia szkodliwe oprogramowanie JesterStealer. Służy ono do kradzieży informacji z zainfekowanych smartfonów czy komputerów.