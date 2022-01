Uwaga na sklep z "tanimi" PlayStation. Na końcu czeka fałszywa bramka płatności

Niedobory PS5 w sklepach powodują, że osoby chcące zakupić nową konsolę wypatrują wszelkich okazji i tylko czekają, jak Sony "rzuci towar na półki". To doskonała pożywka dla oszustów, mających nadzieję, że niską ceną przyciągną potencjalne ofiary. O nowym fałszywym sklepie oferującym "tanie" konsole ostrzega Niebezpiecznik.

Oszuści w tym przypadku próbują przekonać do siebie przede wszystkim ceną. W takiej sytuacji od razu powinna nam się włączyć "czerwona lampka", ponieważ oferowana konsola jest kilkaset złoty tańsza niż w jakimkolwiek innym sklepie. W przypadku tak deficytowego towaru jest to mniej niż nieprawdopodobne.

Zapewne jednak chętnych nie będzie brakować i wiele osób będzie się chciało skusić na taką okazję. Jeżeli zdecydujemy się na zakup, zostaniemy przekierowani na stronę fałszywych płatności. Chociaż przestępcy starali się dobrze przygotować, to nietrudno zwrócić uwagę na adres strony "banku", który od razu powinien wydać się nam podejrzany.

Dodatkowo przestępcy próbują zebrać bardzo poufne dane w czasie "logowania". Poza loginem i hasłem po przejściu na stronę pytani jesteśmy także m.in. o nazwisko panieńskie matki i PESEL. Jeżeli dotarliśmy przy "zamówieniu" tak daleko, to w tym momencie należy szybko wyłączyć stronę, a najlepiej zgłosić próbę oszustwa na stronie CERT .

Zawsze należy z ostrożnością podchodzić do zaskakująco dobrych promocji, a tym bardziej serwisów, które wymagają podania wrażliwych danych, takich jak PESEL, czy numer dowodu osobistego. Sprawdzenie wiarygodności sprzedawcy może nie być proste, ale warto to zrobić, jeśli kupujemy po raz pierwszy. Najłatwiej zrobić to wpisując nazwę sklepu w wyszukiwarkę i przejrzeć opinie o sklepie, ale dokładniej o weryfikacji sklepów pisaliśmy tutaj.