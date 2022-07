Windows 11: aktualizacja KB5014668 źródłem problemów z Menu Start

Jak zawraca uwagę Softpedia, problem został rozwiązany z wykorzystaniem mechanizmu Known Issue Rollback. Chodzi o możliwość zautomatyzowanego przywrócenia komputerów dotkniętych problemem do poprzedniej, sprawnie działającego wydania Windowsa. Innymi słowy - system sam wycofa aktualizację w pecetach, gdzie występuje błąd, choć należy mieć na uwadze, że proces może zająć do 24 godzin od momentu uruchomienia tej procedury przez Microsoft.