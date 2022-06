Windows 11: KB5014697 to czerwcowy pakiet bezpieczeństwa

W kontekście Windowsa 11 warto pamiętać o nadchodzącej aktualizacji do wersji 22H2, która choć teoretycznie jest już gotowa, w praktyce trafi do komputerów dopiero pod koniec roku. Dopiero niedawno Microsoft zaprosił pierwsze firmy do testowania tego wydania w ramach kanału Insider. Do udostępnienia aktualizacji każdemu minie więc jeszcze trochę czasu.