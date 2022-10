Windows Update: oto poprawki w październikowym Patch Tuesday

Najwyżej wycenione w tym miesiącu podatności dotyczą mechanizmu ODBC, czyli programowych sterowników do komunikacji z bazami danych. Problem dotyczy zarówno Accessa ( CVE-2022-38040 ), jak i SQL Servera ( CVE-2022-38031 , CVE-2022-37982 ). Ponieważ ODBC jest przezroczyste sieciowo, dziury są klasyfikowane jako zdalne wykonanie kodu.

Dalej w kolejce czeka ciąg dalszy wykrytych niedawno problemów w usłudze certyfikatów Active Directory, czyli zdalne podniesienie uprawnień przez DCOM ( CVE-2022-37976 ). Podstawowe modele programistyczne Windowsa coraz gorzej znoszą próbę czasu. Kolejnymi dowodami na to są bowiem dziury w głównej usłudze serwera (chodzi o NT LAN Manager, usługę obecną także w klienckich Windowsach) oraz mechanizmie LSA, choć tylko lokalnie ( CVE-2022-38045 i CVE-2022-38016 ).

Mówiąc, że w tym miesiącu brakuje hitów, mamy tu na myśli samego Windowsa. Wykryto bowiem dziurę w konektorze Azure Arc, oceniono ją na 10 punktów CVSS, czyli jest to zdalny atak "od zera do admina bez wymagań wstępnych". Oznacza to zatem możliwość zdalnego przejęcia klastra Kubernetes. Szczegóły tej wtopy, oraz opis mitygacji, znajdują się w notatce CVE-2022-37968.