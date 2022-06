Internet Explorer na emeryturze. Microsoft kieruje do Edge'a

15 czerwca 2022 roku to ważna data w historii przeglądarek internetowych. Choć już od kilku lat Internet Explorer praktycznie nie istniał w wyobraźni użytkowników indywidualnych (znakomita większość korzysta z Google Chrome ), teraz przeglądarka oficjalnie przestaje być wspierana - przynajmniej w "typowych" wydaniach Windowsa 10 . Microsoft zachęca, by osoby potrzebujące trybu zgodności z IE, korzystały bez wyjątku z Edge'a , gdzie taka opcja jest rozwijana i dostępna od dawna.

W Windows 11 Internet Explorer nie jest dostępny od początku , a przynajmniej nie jako przeglądarka możliwa do uruchomienia przez użytkownika tak, jak choćby wspomniany Edge. W rzeczywistości temat jest dużo bardziej skomplikowany, bo elementy IE są wykorzystywane na potrzeby działania innych aplikacji i będą jeszcze przez długi czas. W praktyce chodzi głównie o MSHTML, szerzej znany także jako silnik Trident.

Historia Internet Explorera sięga 1995 roku. Przez lata powstały liczne wydania, które dla wielu osób były podstawą do pierwszego kontaktu z internetem. Dopiero z czasem dominujący w pewnym momencie IE zaczął być wypierany na rzecz konkurencyjnych rozwiązań z Firefoksem czy Google Chrome na czele. Do dziś pozostała jednak potrzeba zachowania trybu zgodności z Internet Explorerem, bo część usług przygotowano tak, by działały dobrze przede wszystkim w IE. Taki tryb można dziś znaleźć w Microsoft Edge'u.