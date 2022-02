Windows Update ma wymagania. Potrzebuje 8 godzin do aktualizacji systemu

Microsoft podaje, że urządzenia potrzebują co najmniej dwóch godzin ciągłego połączenia i kolejnych sześciu godzin połączenia z siecią po wydaniu aktualizacji, aby je aktualizować. Ma to pozwolić na pomyślne pobieranie i instalacje w tle, które można ponownie uruchomić lub wznowić, gdy urządzenie jest aktywne i podłączone.

Ciekawe są także zalecenia Microsoftu, które mają pomóc w bezbłędnym aktualizowaniu komputerów. Firma zachęca by pozostawiać urządzenia włączone i podłączone do sieci w nocy, aby aktualizacje mogły być pobierane i instalowane prawidłowo. Co więcej, próbuje przekonać właścicieli firm, by te przekonywały do tego swoich pracowników.