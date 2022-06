WWDC 2022: ważne nowości sprzętowe, kopiowanie Androida i płatności odroczone

Premierę nowego chipa okraszono, jak zawsze w takich przypadkach, atrakcyjnymi wykresami, pokazującymi, jak bardzo najnowsze dzieło Apple’a góruje nad konkurencją i poprzednikami. Prawdziwe trzęsienie ziemi – i nie jest to sformułowanie przesadzone – dotyczy sprzętów, do których trafią nowe chipy.

Będą to nowe MacBooki Air z ekranem 13,6 cala (niestety z notchem), mające zaledwie 11,3 mm grubości i pasywne chłodzenie. Powróci do nich MagSafe (magnetyczne gniazdo ładowania) z obsługą szybkiego ładowania, a ładowarka została wyposażona w dwa gniazda USB-C, co pozwoli na jednoczesne podłączenie do prądu np. laptopa i iPhone’a.