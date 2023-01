Wystarczy zrobić zdjęcie. Ta aplikacja ułatwi dorobienie klucza

W serwisie GitHub można znaleźć aplikację KeyDecoder, która umożliwia użycie smartfonu lub tabletu do dekodowania kluczy do zamków mechanicznych w ciągu kilku sekund. Wystarczy wykonać zdjęcie klucza na tle obiektu o wielkości karty płatniczej, a aplikacja zmierzy wszystkie jego parametry potrzebne do wykonania duplikatu.