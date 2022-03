Yandex wysyła nasze dane do Rosji. Zbiera je z aplikacji na iOS i Andorida

Odkrycie dotyczy oprogramowania o nazwie AppMetrica stworzonego przez firmę Yandex, które pozwala programistom na tworzenie aplikacji dla urządzeń z systemami iOS firmy Apple i Android firmy Google – ustalił Financial Times. Firma ma gromadzić dane o użytkownikach smartfonów, a następnie przesyłać je na serwery w Rosji.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa wyrazili obawy, że te same metadane mogą być następnie udostępnione Kremlowi i wykorzystane do śledzenia ludzi za pośrednictwem ich smartfonów. Odkrycia dokonał badacz Zach Edwards, następnie niezależni specjaliści przeprowadzili dochodzenie dla Financial Times, aby zweryfikować jego pracę.