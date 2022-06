Yoga pozwala na chwilę zapomnienia. Idealny towarzysz nie tylko na wakacje

Już za chwilę miliony Polaków wyruszą na zasłużony odpoczynek, wsiadając do samolotów, prywatnych samochodów, autokarów czy pociągów. Jak umilić sobie czas w drodze, oczekiwanie na lotnisku czy po prostu wolne chwile na urlopie? Dobry laptop to idealny kompan w każdej podróży.

Po dwóch latach ograniczeń związanych z pandemią w końcu możemy wrócić do swobodnego podróżowania. Latem 2020 i 2021 r. oblężenie przeżywały polskie miejscowości, teraz znów chętniej planujemy wypady za granicę. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez portal Wakacje.pl, w tym roku aż 40 proc. dorosłych Polaków wybierze się na urlop do innego kraju. Najpopularniejsze kierunki to Turcja, Grecja oraz Egipt. W pierwszej dziesiątce naszych zagranicznych destynacji znalazły się także Hiszpania, Tunezja, Cypr, Bułgaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chorwacja i Włochy.

W raporcie przygotowanym przez portal możemy też przeanalizować, jak zainteresowanie poszczególnymi krajami kształtuje się w różnych grupach klientów. Okazuje się, że bez względu na to, czy podróżujemy sami, z partnerem lub partnerką czy dziećmi nasze wybory są podobne.

Pary najchętniej ruszają do tureckiej Antalyi, Hurghady w Egipcie oraz na Kretę (Grecja). Rodziny decydują się na wypoczynek w regionie Antalyi, Hurghady i na greckiej wyspie Rodos. Wśród singli – obok dwóch pierwszych kierunków – znalazł się z kolei bułgarski kurort Burgas.

Według analizy Wakacje.pl Polacy najchętniej w podróż na zagraniczny urlop wybiorą się samolotem (aż 95 proc). Od lat regularnie spada natomiast popularność jazdy prywatnym autem. W tym roku wybór tego rodzaju transportu zadeklarowało zaledwie 3 proc. respondentów.

Nowa jakość w swojej klasie

Podróżowanie samolotem poza mnóstwem zalet ma też jednak pewne wady. Długie oczekiwanie na boarding czy konieczność przesiadki sprawiają, że droga na wymarzony urlop czasem nieco się dłuży. Dlatego na wakacje poza znakomitym nastrojem warto zabrać ze sobą też laptop. Spakowany do bagażu podręcznego, przyda się nie tylko do umilenia czasu podczas docierania do celu, ale i podczas samego pobytu. Idealny sprzęt powinien być lekki i kompaktowy. Musi też mieć wytrzymałą obudowę, matrycę odbijającą promienie słoneczne i długi czas pracy baterii. Powinien też być szybki i wydajny.

Szukając mobilnego komputera, warto wybrać laptop Lenovo Yoga Slim 7i Pro. To sprzęt, który sprawdzi się nie tylko podczas urlopu, ale będzie przede wszystkim znakomitym narzędziem do kreatywnej pracy każdego dnia. Komputer wyróżnia się eleganckim designem, co w połączeniu z jego wydajnością i funkcjonalnością wyznacza całkowicie nowy standard w tej klasie urządzeń.

W kompaktowej aluminiowej obudowie (14-calowy laptop waży ok. 1,5 kg i ma niespełna 15 mm grubości) umieszczono znakomite podzespoły. Sercem Yoga Slim 7i Pro jest procesor Intel Core i7 11. generacji. Jego pracę wspiera 16 GB pamięci RAM (z możliwością rozszerzenia do 32 GB), dysk SSD o pojemności do 1 TB oraz zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe.

Idealny do pracy i rozrywki

Laptop Lenovo Yoga Slim 7i Pro posiada matrycę o proporcjach 16:10, z rozdzielczością 2880x1800 pikseli oraz 100-procentowe pokrycie przestrzeni sRGB. Niewielkie ramki sprawiają, że wyświetlacz pokrywa aż 91 proc. powierzchni ekranu. Panel IPS o jasności 400 nitów zapewnia natomiast wyjątkowe odwzorowanie ponad miliarda odcieni i pozwala na komfortowe korzystanie z komputera, nawet przy mocno świecącym słońcu.

Urządzenie Lenovo znakomicie sprawdzi się podczas rozrywki. Częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz eliminuje opóźnienia podczas oglądania wideo oraz korzystania z gier. O najwyższą jakość obrazu i dźwięku dbają systemy Dolby Vision i Dolby Atmos. Notebook posiada podświetlaną klawiaturę z klawiszami o kopułkowym kształcie i płytkim skoku, co zwiększa wygodę pisania. Duży touchpad pomaga natomiast w komfortowym sterowaniu. Cennym rozwiązaniem jest także przesunięty w górę moduł kamery, dzięki czemu łatwo możemy otwierać komputer jedną ręką.

Z laptopa można korzystać nawet przez 18 godz. bez konieczności podłączenia do gniazdka. Dodatkowo dzięki funkcji Rapid Charge mamy możliwość szybkiego naładowania baterii do poziomu umożliwiającego do 2 godz. pracy w zaledwie 15 min. Szybkość łączności zapewniają z kolei technologie Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0.

Kup laptop Yoga i odzyskaj 500 zł!

Co ważne, wszystkie urządzenia objęte są dwuletnią usługą Premium Care. To pakiet serwisowy z obsługą technika poprzez infolinię, czat lub e-mail i priorytetyzacją części. W razie uszkodzenia sprzętu naprawa może być przeprowadzona u klienta w domu. Pakiet obejmuje także coroczną kontrolę kondycji komputera.

Decydując się na zakup laptopów z serii Yoga do 30 czerwca, możemy otrzymać w promocji Cashback zwrot na konto w wysokości od 300 do 500 zł. Wyższa kwota dotyczy modeli Yoga Slim 7i Pro i 7 Pro, a niższa konwertowanej wersji Yoga 7 (z ekranem obracanym o 360 stopni) oraz Yoga Slim 7. Promocją objęte są tylko fabrycznie nowe komputery zakupione w sklepach: Delkom.pl, Komputronik.pl, X-kom.pl, Euro.com.pl, Mediaexpert.pl, Sferis.pl, Mediamarkt.pl oraz Morele.net.

Adres do rejestracji oraz szczegóły dotyczące promocji znajdują się na stronie Lenovo Polska.

Więcej informacji o wszystkich modelach Yoga można znaleźć na stronie producenta.