Elon Musk już wcześniej wypowiadał się z ostrożnością na temat sztucznej inteligencji, a na początku marca przyznał, że szybki rozwój AI go stresuje . Future of Life Institute, który zajmuje się badaniami dotyczącymi niebezpieczeństw i niewłaściwego wykorzystania nowych technologii, w 2015 roku otrzymał od niego 10 milionów dolarów na pracę nad bezpieczeństwem sztucznej inteligencji. Jego śladem poszły potem takie podmioty jak londyńska grupa Founders Pledge i Silicon Valley Community Foundation . Pierwsza to inicjatywa charytatywna wspierana przez dużych przedsiębiorców, a druga jest fundacją społeczną działającą na terenie Doliny Krzemowej.

Mimo to zaangażowanie Muska w ograniczanie prac nad AI zostało skomentowane jako obłudne, gdyż aktywnie działał on, by umożliwić Tesli na wykorzystywanie sztucznej inteligencji jako autopilota w swoich elektrycznych samochodach. W efekcie firma musiała wycofać 362 tys. pojazdów celem aktualizacji oprogramowania. Opinię te wyraził profesor prawa cyfrowego i informacyjnego na Uniwersytecie Cornell - James Grimmelmann. Stwierdził on też, że zaproponowana w liście otwartym przerwa jest dobrym pomysłem, jednak nie została odpowiednio przedstawiona w dokumencie, który nie traktuje poważnie problemów regulacyjnych.