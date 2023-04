TruthGPT. To odpowiedź Elona Muska na ChatGPT

Swego czasu Elon Musk wspierał OpenAI (ba, nawet był jednym ze współzałożycieli). Dziś jednak krytykuje firmę za nastawienie na zysk i "szkolenie sztucznej inteligencji do kłamstw". Dlatego właśnie jego odpowiedzią ma być TruthGPT – "sztuczna inteligencja poszukująca prawdy i próbująca zrozumieć naturę wszechświata". Tak ujął to w rozmowie z Tuckerem Carlsonem wyemitowanej przez Fox News.

Elon Musk ma świadomość, że dołącza do wyścigu z opóźnieniem, ale wierzy, że może go wygrać. Atutem TruthGPT ma być przede wszystkim pełna koncentracja na bezpieczeństwie. Wynika to z tego, że bezmyślnie rozwijana sztuczna inteligencja może prowadzić do unicestwienia ludzi, jak niedawno stwierdził.