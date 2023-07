Musk uruchamia nowy projekt. Czy da radę przebić potężną konkurencję?

Musk, który wielokrotnie mówił o konieczności wprowadzenia regulacji związanych ze sztuczną inteligencją, oświadczył, że jednym z doradców nowego startupu będzie Dan Hendrycks, czyli dyrektor wykonawczy Center for AI Safety. Jest to organizacja non-profit, która w maju tego roku opublikowała list otwarty nawołujący do wstrzymania rozwoju AI do czasu stworzenia odpowiednich regulacji. Elon Musk podpisał się pod tym dokumentem jako jeden z pierwszych. List miał na celu zmniejszenie ryzyka wyginięcia ludzkości związanego ze sztuczną inteligencją.