Zmiany w telewizji naziemnej. Nowy kanał w MUX-6

Z okazji zbliżających się mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze TVP uruchomi nowy kanał okolicznościowy TVP 4K. Jak sama nazwa wskazuje, posłuży on do nadawania treści w wysokiej rozdzielczości 4K. Z danych przekazanych przez dziennikarzy serwisu Wirtualnemedia.pl wynika, że początkowo będzie on służyć wyłącznie do emisji treści sportowych związanych z piłkarskim mundialem.