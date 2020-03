Właśnie dotarło do mnie od jak wielu lat zaglądam już na stronę główną DP, a stało się to za sprawą tego, że w końcu zauważyłem, że od dłuższego czasu w aktualnościach nie pojawiają się już teksty zatytułowane "Apple, Google, Microsoft - tydzień w wielkich firmach". Jako, że zawsze bardzo lubiłem przeczytać sobie to zbiorcze podsumowanie tygodnia, postanowiłem sprawdzić, kiedy pojawiło się jego ostatnie wydanie. Spodziewałem się, ze było to może rok, no maksymalnie 2 lata temu. Jednak bardzo mocno zaskoczyło mnie to, że ostatni wpis tego typu został opublikowany 21 maja 2011 roku - prawie 9 lat temu! Czyli mniej więcej w czasie kiedy kończyłem trzecią gimnazjum i świętowałem swoje 16 urodziny. Jako, że takie odniesienie w czasie jest przydatne tylko dla mnie to powiem jeszcze, że rok 2011 to ten, w którym w kinach pojawiły się filmy takie jak kultowi Nietykalni i Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach, animacje Kung Fu Panda 2 i Rio. A także druga część Insygniów Śmierci oraz pierwszy filmowy Thor. W telewizji (bo przecież nie w serwisach streamingowych) mogliśmy oglądać seriale takie jak Rodzinka.pl, Przepis na życie, Gra o torn czy Black Mirror. We wszystkich przypadkach były to pierwsze sezony! Oprócz tego w TV leciały już programy, które są z nami po dziś dzień: The Voice of Poland i Pani Gadżet, a także nieobecny już w telewizji Milion w minutę. Rok 2011 był też dobry dla graczy, bo to wtedy swoją premierę miały marki takie jak Dark Souls i L.A. Noire. Pojawiło się też sporo udanych kontynuacji różnych serii: Wiedźmin 2: Zabójcy królów, TES V: Skyrim, Portal 2, Uncharted 3, czy też Gears of War 3, w które grałem wczoraj! Na listach przebojów królowały natomiast Adele z piosenką Rolling In The Deep oraz Katy Perry - Firework. Oprócz tego w radiu grano na przykład singiel grupy Faster the People - Pumped Up Kicks oraz kawałek Moves Like Jagger w wykonaniu zespołu Maroon 5 i Christiny Aguilery. No to skoro już wiemy, jak mniej więcej wyglądała popkultura w tamtych czasach czas powiedzieć, że to nie o tym miał być ten wpis!

Wracając więc do meritum. W dzisiejszym wpisie chciałbym zrobić własne podsumowanie tygodnia w wielkich firmach. Uznałem, że oprócz obecnych w nim 10 lat temu firm Google, Apple i Microsoft powinienem uwzględnić jeszcze Facebooka oraz Amazona. Oczywiście od razu zaznaczę, że nie będę robił tego typu zestawień, co tydzień i jest to jednorazowy wyskok.

Zaczniemy od Microsoftu, o którym w ciągu ostatniego tygodnia na DP napisano najwięcej. Informacje dotyczyły głównie Windows 10 oraz Xbox Series X. I tak w przypadku tego pierwszego gigant z Redmond przedłużył do 13 października wsparcie dla wersji 1709, a sytuacja ta spowodowana jest pandemią koronawirusa. Przedłużenie wsparcia jest bardzo dobrą wiadomością, ponieważ jak pokazują ostatnie statystyki ponad 70% użytkowników wciąż nie korzysta z najnowszego wydania Windows 10. Oprócz tego Microsoft zapowiedział również zmniejszenie liczby wydawanych w najbliższej przyszłości aktualizacji. Pozostając w temacie poprawek i ulepszeń warto wspomnieć, że jeszcze na wiosnę ulepszona ma zostać systemowa wyszukiwarka. Oczywiście w przypadku Microsoftu tydzień bez problemu z aktualizacjami to tydzień stracony - tym razem użytkownicy Dziesiątki mogą mieć problem z uruchomieniem komputera. Pozostając w temacie problemów można wspomnieć również o niezałatanej luce pozwalającej na zdalne uruchomienie kodu. Na blogu możemy znaleźć przegląd nowości w kolejnych kompilacjach testowych Windows 10. Ostatnio dowiedzieliśmy się także o istnieniu jeszcze nie pokazanej wersji eksploratora plików dla tego systemu oraz testach nowej metody aktualizacji sterowników. Na blogu pojawił się także test przeglądarki Edge opartej o silnik Chrominium, w którym pokazał się ona z bardzo dobrej strony. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć, że przeglądarki bazujące na wyżej wymienionym silniku uruchomione na Windows 10 mają zużywać mniej energii. Przechodząc do Xbox Series X dostaliśmy newsy o tym, ze konsola ta może być względem PS5 jeszcze mocniejsza niż się wydaje. A także mogliśmy przeczytać o asie w rękawie jaki Microsoft ma na rynku gier, czyli DirectX 12. Na zakończenie części Microsoftowej warto jeszcze wspomnieć o tym, że produkcja konsol Xbox i komputerów Surface wraca do normy.

Dla Google tydzień rozpoczął się informacją o obniżeniu jakości wideo na YouTube, co oczywiście ma związek z pandemią koronawirusa, która przy okazji jest też powodem decyzji o całkowitym odwołaniu konferencji Google I/O oraz zwiększenia liczby osób mogących brać udział w wideokonferencji za pomocą aplikacji Duo. Jeśli zaś chodzi o system operacyjny od Google - Android to na blogu pojawiła się przegląd części nowości, które mają pojawić się w 11 jego wydaniu. Dowiedzieliśmy się też, że w Google Play odnaleziono 56 szkodliwych aplikacji. Na zakończenie wspomnę jeszcze, że w aplikacji YT na Androida ma pojawić się zmiana pozwalająca nam zaoszczędzić trochę danych pakietowych.

W przypadku firmy Apple informacje zaczęły pojawiać się pod koniec tygodni i tak w czwartek dowiedzieliśmy się, że mapy HERE WeGo trafiły do CarPlay, a w piątkę mogliśmy przeczytać o 90 dniowych wersjach testowych Final Cut Pro X i Logic Pro X. Oprócz tego na blogu pojawiła się historia zatytułowana Kawiarnie zamknięte, fani Apple bez możliwości ekspozycji Macbooka przy sojowym latte "Tak się nie da żyć".

W Facebooku i Amazonie działa się niewiele. Gigant serwisów społecznościowych zmaga się z ogromną popularnością swoich komunikatorów - Messenger i WhatsApp, a w przypadku giganta e-commerce mogliśmy przypomnieć sobie, ze Amazon Prime to nie tylko filmy i seriale, ale także gry.

Na zakończenie jeszcze dwa teksty dotyczące kilku z powyższych firm. Google, Microsoft i Amazon, ale także np MIT, IBM czy NASA ruszyli do walki z koronawirusem. Natomiast słynni amerykańscy naukowcy sprawdzili czy cyfrowi asystenci głosowi to rasiści.

I tym sposobem dotarliśmy do końca mojego dzisiejszego historyczno-bieżącego tekstu. Na zakończenie standardowo dziękuję Wam za uwagę oraz czekam na Wasze komentarze. Zachęcam Was także do zapoznania się ze spisem treści całego mojego bloga.