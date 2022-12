Anonymous ostrzegają kolejnego prezydenta. Nie przebierają w słowach

Wiadomość do Aleksandara Vučića została opublikowana w mediach społecznościowych, na kontach należących do grupy Anonymous m.in. na Twitterze i YouTube. W jej treści jeden z przedstawicieli kolektywu odnosi się do obecnych napięć między Serbią a Kosowem. Winą za nie obarcza Aleksandara Vučića, nazywając go nawet "marionetką Władimira Putina", dążącą do wywołania konfliktu zbrojnego.