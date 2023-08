Aplikacja Ciąża +. Kompendium wiedzy dla przyszłej mamy

Ciąża + to aplikacja na urządzenia mobilne, która kierowana jest głównie do kobiet spodziewających się narodzin dziecka. Oferuje ona przejrzysty i dopracowany interfejs graficzny, a także dostarcza szeregu przystępnych artykułów oraz poradników. Dzięki interaktywnym modelom 3D przyszli rodzice mogą szczegółowo śledzić rozwój swojego dziecka jeszcze w łonie matki (od blastocysty przez płód do gotowego na narodziny dziecka).