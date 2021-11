Aplikacja tygodnia: Nowa odsłona ESET Internet Security na 2022 rok

Przejrzystość, łatwość obsługi i przede wszystkim zaawansowana ochrona komputera przed wszystkimi zagrożeniami – to podstawowe cechy dobrego oprogramowania antywirusowego. Na rynku pojawiła się właśnie nowa wersja ESET Internet Security na 2022 rok. To pakiet mający w pełni zabezpieczyć nasze urządzenia przed wszystkimi zagrożeniami online i offline.

Podstawowym zadaniem każdego narzędzia antywirusowego jest likwidacja wszelkich infekcji złośliwego oprogramowania oraz zapobieganie dalszym infekcjom. Niektóre produkty poprzestają na tych działaniach, podczas gdy inne, takie jak ESET Internet Security, znacznie poza nie wykraczają.

To prawdziwy kombajn bezpieczeństwa, który chroni komputer podczas pracy w sieci, skanuje zapisane na dysku pliki i zabezpiecza przed zainfekowaniem np. poprzez używanie niepewnych nośników zewnętrznych. Do tego pozwala na kontrolę działań dzieci w internecie, blokuje nieautoryzowany dostęp do kamerki internetowej oraz pozwala na zlokalizowanie utraconego urządzenia.

Intuicyjna obsługa

ESET jest bardziej przejrzysty pod względem sposobu działania niż wiele innych programów chroniących przed złośliwym oprogramowaniem. To widać już na etapie instalacji, która jest prosta i intuicyjna. Program wyraźnie na przykład sygnalizuje, jakie dane gromadzi, dając użytkownikowi możliwość świadomego wyboru. Dotyczy to zgody na dostęp do systemu ESET LiveGrid, który udostępnia firmie próbki podejrzanych obiektów.

Można także wybrać wykrywanie potencjalnie niechcianych aplikacji, które nie są złośliwym oprogramowaniem, ale mogą negatywnie wpłynąć na korzystanie z komputera, jak np. oprogramowanie reklamowe.

Po zainstalowaniu ESET Internet Security oferuje mnóstwo możliwości ustawień. Wszystko jest przejrzyste i logicznie ustawione na głównej stronie programu. To przydatne, ale raczej rzadko i dla bardziej zaawansowanych użytkowników, bo domyślna konfiguracja oprogramowania jest dostosowana do optymalnego bezpieczeństwa.

Podczas pracy ESET Internet Security widoczny jest jako ikonka w zasobniku systemowym, i to właściwie wszystko, co można powiedzieć o jego obecności – jest niezauważalny, pracuje w tle i robi swoje. Czyli chroni komputer. Przed czym?

Pełna ochrona

Po zainstalowaniu oprogramowania widzimy interfejs, który pozwała włączać i wyłączać poszczególne moduły, składające się na pakiet Internet Security.

Po pierwsze mamy więc ochronę komputera – w tym skanowanie systemu plików w czasie rzeczywistym. Program wykrywa ukryte na dysku zagrożenia, zanim zostaną one aktywowane, skanując komputer podczas bezczynności, co korzystnie wpływa na komfort pracy. Zaawansowane skanery rejestru systemowego analizują zagrożenia na każdym poziomie komputera, a skaner UEFI chroni przed zagrożeniami, które uaktywniają się jeszcze przed startem systemu. UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) jest tym, czego używają nowoczesne komputery zamiast starego BIOS-u. Skaner UEFI działa również w tle, upewniając się, że żadne złośliwe oprogramowanie nie zakłóciło pracy systemu.

Skanowanie komputera jest znacznie przyspieszone dzięki wykorzystaniu białych list bezpiecznych plików, budowanych w chmurze dzięki wspomnianemu na początku systemowi ESET LiveGrid, opartemu na informacjach dostarczanych przez użytkowników.

Ochrona sieciowa to firewall, antywirus i antyspyware, czyli ochrona przed wszelkimi typami zagrożeń, w tym też tymi nieznanymi oraz dotąd nierozpoznanymi. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oprogramowanie ESET wykrywa niezidentyfikowane dotąd wirusy. Co więcej – Internet Security udaremnia ataki, które skutecznie umykają tradycyjnym aplikacjom antywirusowym (tzw. exploity).

Nowa wersja ESET Internet Security zawiera udoskonaloną ochroną przed ransomware, czyli złośliwym oprogramowaniem, które szyfruje dane użytkownika, by następnie żądać okupu w zamian za odblokowanie dostępu do nich.

W pełniejszy niż dotychczas sposób działa też ochrona bankowości internetowej, która zwiększa bezpieczeństwo podczas bankowania online. Szyfruje na przykład komunikację między przeglądarką a klawiaturą, uniemożliwiając odczytanie wprowadzanych na stronach płatności znaków.

Nowy ESET Internet Security to też nowa wersja monitora sieci domowej, która pozwala na przetestowanie bezpieczeństwa domowego routera, a także przeskanowanie podłączonych do niego urządzeń w poszukiwaniu luk w bezpieczeństwie.

Nie tylko wirusy

W erze wszechdostępnego internetu trzeba się chronić przed różnymi formami ataków i niebezpieczeństw. Szczególnie zagrożone są dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w sieci, czy tego chcą, czy też muszą, ze względu na nauczanie online. ESET Internet Security zawiera pakiet kontroli rodzicielskiej, ułatwiającej ochronę najmłodszych. Umożliwia on przefiltrowanie witryn, do których dziecko ma dostęp, np. przez wpisanie jego wieku. Program resztę zrobi sam. Można oczywiście sięgnąć głębiej i ustawić blokadę poszczególnych stron czy typów stron, do których dziecko nie będziemiało dostępu. A wszystko jest chronione hasłem, które uniemożliwia usunięcie oprogramowania ochronnego z dysku urządzenia.

Inne przydatne narzędzie to ochrona kamerki internetowej, która sprawdza, czy jakaś uruchomiona aplikacja nie próbuje nas podglądać. Program ostrzega, gdy ktoś niepowołany będzie usiłował dostać się do kamery i każda taka próba będzie zablokowana.

Odzyskaj swój sprzęt

Skoro ktoś może zdalne uruchomić twoją kamerkę czy nawet przejąć kontrolę nad twoim urządzeniem, to przecież ty także możesz to zrobić, gdy sytuacja tego wymaga. A wymaga na przykład wtedy, gdy zgubisz laptopa, smartfona czy tablet lub ktoś ci je ukradnie.

Kiedy tak się stanie i ktoś będzie usiłował uzyskać dostęp do urządzenia, wpisując np. błędny PIN, sprzęt zostanie zablokowany, a zdjęcia z aparatu zostaną wysłane do systemu ESET Home, który służy zarządzaniu oprogramowaniem przez dowolną przeglądarkę internetową. Można śledzić lokalizację urządzenia, a nawet zdalnie wyczyścić jego zawartość. Można też wysłać wiadomość do znalazcy lub złodzieja, co może ułatwić odzyskanie sprzętu.

Przetestuj za darmo

ESET Internet Security kosztuje 168,51 zł przy wykupowaniu rocznej licencji, 2 lata to 252,77 zł a 3 lata – 337,02 zł. Program można testować przez 30 dni, a można go pobrać z serwisu dobreprogramy.pl

