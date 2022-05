MacOS: jak odblokować komputer Apple Watchem?

W przypadku laptopów i komputerów Apple, sprzęt musi mieć zainstalowany system macOS High Sierra lub nowszy. Oznacza to, że użytkownicy MacBooków wprowadzonych przed 2015 rokiem, a także MacBooków Pro sprzedawanych przed końcem 2013 r., nie będą w stanie korzystać z tej możliwości. To samo dotyczy właścicieli MacBooków Air wprowadzonych przed 2013 r, Maców mini starszych niż edycja 2014, iMaców sprzed 2013 r. czy Maców Pro wydanych przed 2013 rokiem.

Dodatkowo, by móc korzystać z opcji Automatyczne odblokowywanie w celu zatwierdzania żądań o podanie hasła administratora Maca, posiadany przez użytkownika Apple Watch musi mieć zainstalowany system watchOS 6 lub nowszy. Co więcej, nasze urządzenie Mac także wymaga nowszego systemu — przynajmniej w wersji Catalina lub nowszej.

Jeżeli nasz sprzęt Mac oraz zegarek Apple Watch spełniają podane wymagania, możemy przejść do konfiguracji ustawień. W pierwszej kolejności należy upewnić się, iż na komputerze/laptopie są włączone funkcje Wi-Fi i Bluetooth. Zarówno Mac, jak i zegarek, muszą być zalogowane do iClouda poprzez jedno konto Apple ID. Co ważne, jego użytkownik, do korzystania z funkcji, powinien korzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego.