Atak na Polskę trwa. Mowa o tysiącach zdarzeń każdego tygodnia

Na problem nasilających się incydentów w cyberprzestrzeni zwraca uwagę Check Point Research. Z komunikatu prasowego firmy wynika, że w ciągu roku ilość ataków hakerskich zwiększyła się o 500 proc. (z 643 zdarzeń w na początku 2022 r. do 3 459). Jednocześnie jest to wartość powyżej średniej w ujęciu globalnym, która wynosi 1 240 incydentów. Intensyfikacja zagrożeń w cyberprzestrzeni zmusiła polski rząd do przedłużenia terminu obowiązywania drugiego stopnia alarmowego BRAVO i CHARLIE.