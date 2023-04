Wiadomość ma zmusić odbiorcę do przejścia na stronę, na której anuluje prośbę o wydanie kodu autoryzacyjnego. Ten potencjalnie może wskazywać, że ktoś próbuje włamać się na konto, zmienić hasło lub dokonać zmian w ustawieniach . Na niebezpiecznej stronie pod wskazanym adresem znajduje się treść w języku polskim, która prosi o potwierdzenie swoich danych osobowych.

Cyberprzestępcy proszą o podanie nie tylko imienia i nazwiska, ale też daty urodzenia, numeru telefonu oraz kodu PIN do aplikacji. Dodatkowym uwierzytelnieniem jest wykonanie sobie selfie (to standardowa procedura w przypadku aktywowania konta w Revolut). Oprócz tego strona prosi o przekazanie skanu lub zdjęcia dokumentu tożsamości (np. paszportu). Po zakończeniu każdego z poprzednich etapów potwierdzających dane osobowe, niebezpieczna strona przekierowuje użytkownika na prawdziwą stronę Revolut.

CBZC apeluje do Polaków. Chodzi o wiadomość z instrukcją

Niemniej, przed kliknięciem każdego adresu należy zweryfikować, czy jego domena nie wygląda podejrzanie, tj. nie jest za długa lub zawiera znaki mające zmylić odbiorcę (zwykle są to myślniki). Nie należy też udostępniać zdjęć i skanów dowodu tożsamości w internecie, nie mając pewności co do nadawcy wiadomości.