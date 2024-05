Wezwanie w sprawie nagrody. Może trafić do każdego

W rzeczywistości przycisk z e-maila prowadzi do serii przekierowań i fałszywych stron , na których wyłudzane są dane teleadresowe, a docelowo numery z karty płatniczej pod pretekstem konieczności zapłaty podatku w wysokości 9 złotych. Ich podanie prowadzi do utraty pieniędzy z konta.

Wykorzystany w tym przypadku wizerunek sieci Biedronka to oczywiście tylko przykład. Atakujący regularnie sięgają po nowe sposoby nakłaniania nieświadomych odbiorców e-maili do nierozsądnych ruchów przy komputerze. Niedawno opisywaliśmy analogiczny przypadek, w którym oszuści zdecydowali się wykorzystać wizerunek sieci Kaufland. W tym przypadku zachęcano do wypełnienia ankiety, po drodze również wyłudzając dane z karty płatniczej, by później pobrać z niej środki.