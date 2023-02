Ataki na aplikacje bankowe na Androida na całym świecie. To poważne zagrożenie

Eksperci z Cyble Research and Intelligence Labs (CRIL) wykazali, że cyberprzestępcy z grupy InTheBox na rosyjskich forach hakerskich oferują aż 1894 tzw. "web injections", które wykorzystuje się do uzyskiwania poufnych informacji i danych uwierzytelniających z usług bankowych, rynków kryptowalut, czy aplikacji handlu elektronicznego, o czym donosi Cyber News. Ceny pakietów wahają się od 3960 do 6512 dolarów, z kolei pojedyncze "egzemplarze" można kupić już za 30 dolarów.