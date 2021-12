Do naszej redakcji zgłosił się pan Jerzy, zwracając uwagę na podejrzaną wiadomość SMS, którą znalazł w historii wiadomości, z numerem +4851907100 . Okazuje się, że jego smartfon sam wysłał wiadomość o treści, z której wynika, że "Google weryfikuje numer telefonu". Na początku pojawia się także identyfikator, a na końcu skrócony link, który może budzić wątpliwości i obawy, że jego kliknięcie przekieruje na przykład na spreparowany serwis internetowych płatności .

W tym przypadku, wbrew intuicji, nie ma się jednak czego obawiać. Jest to kolejny przykład autentycznej metody weryfikacji numerów użytkowników korzystających z konta Google. Zgodnie z regulaminem Google może wysyłać do użytkowników SMS-y o takiej treści, ale też wymuszać w smartfonach ich wysyłanie do siebie.