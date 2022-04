Niektórzy już mają Ryzena 7 5800X3D. Wstępnie przetestowany przed premierą

Nowość od AMD została przetestowana na płycie głównej Gigabyte AORUS Master X570 z BIOS-em F36C, który podobno jest zoptymalizowany pod kątem Ryzena 7 5800X3D. Do towarzystwa procesor miał 16 GB pamięci DDR4 o taktowaniu 3200 MHz, a eliminację wąskiego gardła w postaci karty graficznej zadbał GeForce RTX 3080 Ti. Wstępne testy Ryzena 7 5800X3D wykonano w CPU-Z , Geekbenchu , Cinebenchu oraz Blenderze .

W pierwszym teście nowość od AMD zdobyła odpowiednio 617 punktów w teście jednordzeniowym oraz 6506 punktów w wielordzeniowym co jest trochę słabszym wynikiem od osiągów zwykłego Ryzena 7 5800X, a co tu mówić o referencyjnym wyniku Intela Core i9-12900K .

Podobnie sytuacja ma się z Geekbenchem, gdzie nowość osiągnęła kolejno 1639 punktów i 10498 punktów w teście jednordzeniowym i wielordzeniowym. Są to wyniki gorsze od zwykłego wariantu osiągającego kolejno ponad 1700 punktów oraz 11 000 punktów. W przypadku Cinebencha także nowość delikatnie odstaje. Tylko wyniki z Blendera wskazują, że nowość może być o około 3,6 proc. szybsza od starszego modelu Ryzen 7 5800X.

Warto jednak zaznaczyć, że drastyczne zwiększenie pamięci podręcznej trzeciego poziomu L3 nie musi odnosić się do poprawy we wszystkich zastosowaniach. AMD chwali się na prezentacjach wzrostami średnio o 15 proc. w grach, ale na potwierdzenie takich wzrostów musimy jeszcze poczekać. Z drugiej strony procesor traci w klasycznych benchmarkach, ponieważ bazowe taktowanie rdzenia zostało obniżone o 200 MHz w trybie turbo o 400 MHz.

AMD zdecydowało się dodać pomiędzy rdzeniami dodatkowy stos 64 MB pamięci L3 za pomocą technologi 3D V-Cache, ale ten ma być fizycznie wyższy niż rdzenie. Spowodowało to konieczność dołożenia swego rodzaju krzemowych podkładek na rdzenie procesora, aby przylegały do rozpraszacza ciepła. Może to mieć przełożenie na decyzję AMD o obniżeniu taktowania układu. Pozostaje nam tylko czekać na dalsze testy XanxoGaming.