ChatGPT na 40-letnim komputerze. Jak się to udało?

Choć za narzędziem ChatGPT kryje się naprawdę zaawansowana technologia, faktem jest też, że ostatecznym doświadczeniem dla użytkownika jest po prostu tekst. A skoro tak, to czy cokolwiek stoi na przeszkodzie, by skorzystać z niego na komputerze, który poza tekstem niewiele jest w stanie przedstawić? Takie pytanie zadał sobie Yeo Kheng Meng, a po odpowiedź skierował się do swojej kolekcji klasycznych komputerów i wybrał jeden z najstarszych: IBM 5155 Portable PC z 1984 roku.

Okazało się, że blisko 40-letni komputer z procesorem Intel 8088 o taktowaniu 4,77 MHz, 640 KB pamięci RAM i systemem MS-DOS 6.22 na pokładzie doskonale sprawdza się w komunikacji z Chatem GPT, a jedyna różnica jest taka, że brakuje dodatkowych treści – jest tylko prosty tekst w stylu retro. Na dobrą sprawę bowiem wszystkie obliczenia narzędzie wykonuje w chmurze, więc moc obliczeniowa komputera nie ma zbyt dużego znaczenia. Wcale jednak nie oznacza to, że zadanie było proste do wykonania.

Mówimy o skorzystaniu z nowoczesnego oprogramowania na komputerze osobistym sprzed ery internetu. To musiało wiązać się z wyzwaniami i tak właśnie było. Pierwszą przeszkodą był brak kompatybilności. Udało się to rozwiązać, tworząc kliencką aplikację doschgpt.exe, którą skompilował w (pamiętającym czasy DOS-a) Open Watcom C/C++. W kolejnych krokach hobbysta musiał zająć się parsowaniem JSON, zmianą protokołu z HTTPS na HTTP czy też brakiem wielowątkowości w DOS-ie. Dokładny przebieg prac opisał na swoim blogu, ale to, co najważniejsze, to że ostatecznie udało mu się odtrąbić sukces