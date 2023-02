Znamy wydajność AMD Ryzen 9 7950X3D. Oto, jak wypada w testach

AMD Ryzen 9 7950X3D to topowy przedstawiciel nowej serii, ale specyfikacja procesora jest zbliżona do modelu AMD Ryzen 9 7950X. Układ został wyposażony w 16 rdzeni i 32 wątki bazujące na architekturze Zen 4, dwukanałowy kontroler pamięci DDR5-5200 i zintegrowaną grafikę Radeon. Warto jednak zwrócić uwagę na różnicę w taktowaniach – maksymalne Turbo to 5,7 GHz, ale bazowy zegar to 4,2 GHz (o 300 MHz mniej niż w AMD Ryzen 9 7950X). Współczynnik TDP oszacowano na 120 W, więc jest o 50 W niższy.