Google Chromecast cieszy się zainteresowaniem wśród wielu konsumentów. Dlaczego tak jest? Ponieważ nie wszystkie telewizory mają funkcjonalność Smart TV. Czym jest wspomniane Smart TV? W skrócie to opcja korzystania z dobrodziejstw internetu na telewizorze. Funkcja Smart TV umożliwia przeglądanie stron internetowych, a także korzystanie z aplikacji oraz usług streamingowych, co przekłada się na możliwość uruchamiania filmów z YouTube, Netflix czy chociażby HBO GO i wielu innych platform.

Niestety nie każdy jest w posiadaniu telewizora Smart TV, ale istnieje łatwy sposób na wzbogacenie swojego sprzętu o dodatkowe, interesujące nas możliwości. Jedną z popularnych metod będzie właśnie zakup Google Chromecast. Zanim przejdziemy do omówienia najnowszego Chromecasta, przypomnijmy sobie krótką historię tych przystawek od Google.

Początki Google Chromecast

Google Cast zostało udostępnione w 2013 roku, a wraz z nim na rynek trafił Chromecast. Pierwsze urządzenie z tej serii wygląda niemal tak samo jak pendrive. Jeżeli natomiast przyjrzymy mu się dokładniej, zaczniemy dostrzegać różnice i zauważymy wtyczkę HDMI (High Definition Multimedia Interface). Chromecast pierwszej generacji ma być wpinany do wolnego portu HDMI, a z drugiej strony należy zapewnić mu zasilanie, wykorzystując do tego złącze USB.

Forma przypominająca pendrive ma swoje wady, ponieważ ostatecznie bywa niewygodna dla niektórych właścicieli telewizorów. Jest tak przez to, że po wpięciu wystaje i czasem można o nią zahaczyć. Inną bolączką może być uginanie się przystawki pod wpływem własnego ciężaru i stopniowe luzowanie z portu HDMI. W związku z tym późniejsze generacje Google Chromecast przybrały trochę inny wygląd (forma dysku na elastycznym kablu). To, co nie uległo zmianie, to główne zadanie urządzenia, jakim jest umożliwienie strumieniowania multimediów np. z telefonu czy laptopa, prosto na ekran telewizora, nawet jeśli ten nie ma funkcji Smart TV.

Pierwsza generacja trafiła na rynek 24 lipca 2013 roku. Druga generacja o całkowicie zmienionym wyglądzie, trafiła na rynek 29 września 2015 roku. Wariant Ultra pojawił się 6 listopada 2016 roku. Trzecia generacja zawitała 10 października 2018 roku. Czwarta generacja jest określania zwrotem "with Google TV" i pojawiła się 30 września 2020 roku.

Jakie są zalety Chromecast 4?

Najnowszy Chromecast 4 wyposażony w Google TV dla wielu stanowi najbardziej wygodne rozwiązanie, a jest tak z kilku powodów. Przede wszystkim, w jednym niewielkich rozmiarów urządzeniu z wtyczką HDMI i wejściem USB-C, mamy samodzielną przystawkę do telewizora z intuicyjnym interfejsem, więc nie ma potrzeby na angażowanie dodatkowego sprzętu w postaci np. smartfona. Google TV, czyli nakładka na Android TV, będzie nas wspomagać w zakresie prezentowanych usług streamingowych.

Ekran główny w Chromecast z Google TV pozwala szybko i wygodnie znajdować nasze aplikacje oraz polecane programy, filmy, seriale. Jest to po prostu bardziej intuicyjne i uproszczone rozwiązanie, często przekonujące do siebie użytkowników, którzy wcześniej mieli różne uwagi, chociażby do obsługi Chromecast 3.

Chromecast 4 to wygoda

Dodatkowo po raz pierwszy dołączono do zestawu pilot. Dzięki temu obsługa modelu Chromecast z Google TV jest wygodniejsza. Wygląd wspomnianego pilota jest minimalistyczny, lecz nie ma to negatywnego wpływu na jego funkcjonalność. Ponadto można jeszcze w łatwy sposób korzystać z obsługi głosowej. Jeśli komuś na tym zależy, to do Chromecast 4 może np. podłączyć hub na USB-C, a potem do takiego adaptera podpiąć myszkę, klawiaturę lub kontroler do gier (jest też opcja parowania bezprzewodowego). W zestawie z Chromecast 4 znajduje się:

pilot,

adapter zasilający,

baterie,

przewód zasilający.

Na koniec należy podkreślić, że najnowszy Chromecast 4 obsługuje 4K UHD w 60 klatkach na sekundę, HDR i dźwięk Dolby Atmos, co dla wielu osób może być niezwykle istotne. Przy okazji warto wspomnieć, że pomimo iż nie jest to główną funkcją Chromecast z Google TV, to strumieniowanie gier jest możliwe i przy szybkim internecie jest szansa na całkiem wygodne ogrywanie wielu tytułów.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock Streaming gier Chromecast

Popularność Chromecast 4 ma związek ze względnie niską ceną przy możliwości istotnego rozszerzenia funkcjonalności telewizora. Może być tak, że wspomniany telewizor nie ma funkcji Smart TV i chcemy ją zapewnić niskim kosztem, albo np. ma taką funkcję, ale nie jesteśmy zadowoleni z jej jakości lub zwyczajnie nie jest już wspierana aktualizacjami, co powoduje odczuwalne problemy.

Chromecast 3

Co prawda nie będziemy omawiać pierwszej i drugiej generacji Chromecast, ale trzeba zaznaczyć, że pomimo faktu, iż Chromecast 3 zalicza się do starszej generacji, to w niektórych przypadkach nadal warto się nim zainteresować.