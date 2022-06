Cyberprzestępcy mogą żądać okupu. Jego zapłacenie może tylko pogorszyć sprawę

Według niedawnego badania przeprowadzonego przez Fortinet, aż 85 proc. przedsiębiorstw obawia się ataku ransomware bardziej niż jakiegokolwiek innego zagrożenia. Może on zostać z łatwością zainicjowany przez nieostrożnego użytkownika, który np. kliknie link prowadzący do nieodpowiedniej strony lub otworzy złośliwy plik.

– Co oczywiste, żadna firma nie chce mieć takiej reputacji, ponieważ może to być równoznaczne z namalowaniem tarczy strzelniczej na jej plecach stanowiącej zachętę do przyszłych ataków. Chociaż rozumiem, że niektóre podmioty mogą nie mieć innego wyjścia, jak tylko zapłacić atakującym za ransomware, to jednak zalecam, aby tego nie robić – zwraca uwagę Aamir Lakhani.