Dzwonią z numeru banku. To może spotkać każdego

W serwisie Sekurak możemy przeczytać o historii, w której górą byli oszuści . Na telefonie kobiety, z którą się kontaktowali, wyświetlił się numer 801365365, który w istocie należy do PKO Banku Polskiego. Oszuści podszyli się pod niego, wykorzystując do tego wspomniany spoofing.

Przed telefonem od "rządowego przedstawiciela" do kobiety zadzwoniła kobieta, mówiąca ze wschodnim akcentem. Zapytała jej, czy to ona próbowała przed chwilą wziąć pożyczkę. Wtedy to zapowiedziana została druga rozmowa ze wspomnianym konsultantem. Prawdopodobnie było to badanie sytuacji - czy jest możliwość, by "złapać" kogoś na ten nieprzyjemny numer, zanim zostanie wykonany telefon, w trakcie którego podjęta zostanie próba wyłudzenia środków.