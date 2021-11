Serwis forsal.pl opisuje projekt ustawy dotyczący środków na finansowanie ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, do którego dotarł DGP. W założeniu chodzi o to, by rząd miał środki, które będzie mógł zaoferować specjalistom i "wyłowić" ich na rynku pracy. Pierwotnie fundusz ma być wysokości 500 mln złotych i być zarządzany przez ministra właściwego do spraw cyfryzacji.