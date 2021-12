Gamebuntu, jak obiecuje główny opiekun projektu, Rudra Saraswat, ma pomóc nowicjuszom przesiadającym się na Linuksa zbudować gotową do gry konfigurację Ubuntu na swoich komputerach. Aplikacja samodzielnie instaluje wiele komponentów, które mają być niezbędne do bezproblemowej rozgrywki.

Co ważne, Gamebuntu zatroszczyło się także o aspekty związane ze sterownikami graficznymi. Gracz nie musi więc doinstalowywać kolejnych pakietów do swojego systemu, wszystko co mogło być koniecznie do bezproblemowego uruchamiania gier zostało już zawarte w instalatorze aplikacji.