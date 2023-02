Google przedstawia Barda. Będzie on rywalem dla Chat GPT

Chat GPT w piorunującym tempie zaskarbił sobie szerokie grono fanów na całym świecie, a Google zaczęło obawiać się, że ma on potencjał, by wykosić flagowy produkt firmy, czyli wyszukiwarkę. Tym bardziej że chatbot w ostatnim czasie stał się oczkiem w głowie Microsoftu. W związku z tym gigant musiał znaleźć swoją odpowiedź na model językowy od Open AI.

Bard, czyli chatbot od Google stanowiący odpowiedź na ChatGPT , jest zasilany przez duży model językowy LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Google początkowo udostępni technologię konwersacji "zaufanym testerów" przed oddaniem jej w ręce szerszej publiczności – o czym poinformowała firma w poniedziałkowym poście na oficjalnym blogu.

"Bard stara się połączyć rozległość światowej wiedzy z mocą, inteligencją i kreatywnością naszych dużych modeli językowych. Czerpie informacje z sieci, aby dostarczyć świeże, wysokiej jakości odpowiedzi. Bard może być ujściem dla kreatywności i punktem wyjścia dla ciekawości, pomagając wyjaśnić 9-latkowi nowe odkrycia dokonane przez należący do NASA Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba lub dowiedzieć się więcej o najlepszych obecnie napastnikach w piłce nożnej , a następnie uzyskać ćwiczenia, które pozwolą rozwinąć umiejętności" – wyjaśnia Sundar Pichai dyrektor generalny Google.

"Wkrótce w wyszukiwarce pojawią się funkcje napędzane przez SI, które przetwarzają złożone informacje i wiele perspektyw do łatwych do przyswojenia formatów, dzięki czemu można szybko zrozumieć ogólny obraz i nauczyć się więcej z sieci: czy to szukając dodatkowych perspektyw, takich jak blogi osób, które grają zarówno na fortepianie, jak i na gitarze, czy też zagłębiając się w powiązany temat, jak kroki, które należy wykonać jako początkujący" – napisał Sundar Pichai.