ChatGPT poszedł do szkoły prawniczej. Zdał egzamin na czwórkę

ChatGPT od OpenAI, amerykańskiej firmy, która w tym tygodniu otrzymała ogromny zastrzyk gotówki od Microsoftu , wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania strumieni tekstu z prostych poleceń. Rezultaty są tak dobre, że uczniowie zaczęli wykorzystywać chatbota do rozwiązywania prac domowych czy pisania wypracowań.

W opublikowanej w poniedziałek białej księdze zatytułowanej "ChatGPT idzie do szkoły prawniczej", on i jego współautorzy poinformowali, że bot uzyskał ogólną ocenę C+, co przekłada się na 77-79 proc. poprawnych odpowiedzi. Oznacza to, że w według polskiej skali ocen dostałby czwórkę, która odpowiada za 70-85 proc. poprawnych odpowiedzi.