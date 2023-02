ChatGPT przeszedł rekrutację w Google. Zdradził, czy zastąpi programistów

Google podczas rozmowy kwalifikacyjnej z Chat GPT zadało mu pytania dotyczące kodowania. Na podstawie odpowiedzi wygenerowanych przez bota gigant ustalił, że zgodnie z wewnętrznymi procedurami mógłby on zostać zatrudniony na stanowisku inżyniera trzeciego poziomu – donosi CNBC .

"Niesamowite, ChatGPT zostaje zatrudniony w L3 podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko kodera" – podano w raporcie Google. Udało mu się tego dokonać, mimo że – jak sam twierdzi – nie może replikować ludzkiej kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów. I chociaż poziom trzeci jest uważany za stanowisko podstawowe w zespole inżynierów Google, średnie całkowite wynagrodzenie za tę pracę wynosi około 183 tys. dolarów (ok. 800 tys. zł).

Eksperyment został przeprowadzony przez Google w ramach ostatnich testów różnych botów opartych na SI , które firma rozważa dodać do swojej wyszukiwarki. Zdolność Chat GPT do udzielania zwięzłej, wysokiej jakości odpowiedzi na pytanie może zaoszczędzić użytkownikom czas, który zwykle spędzają na przeglądaniu linków w Google, aby znaleźć te same informacje.