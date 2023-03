W oficjalnym komunikacie Google informuje o wykryciu aż 18 luk typu 0-day w modemach Exynos firmy Samsung. Cztery z nich są wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ mogą pozwolić hakerom na uzyskanie zdalnego dostępu (na poziomie pasma podstawowego) do urządzenia bez jakiejkolwiek interakcji ze strony użytkownika. Co ważne, wystarczy im do tego wyłącznie informacja o numerze telefonu.