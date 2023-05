Nowe zagrożenie w Google Play. Polska w czołówce

Fleckpe to nowa rodzina szkodliwego oprogramowania znaleziona w Google Play, która wydaje się być łudząco podobna do trojanów Joker oraz Harly. Tutaj także chodzi przede wszystkim o zapisywanie nieświadomego użytkownika do usług premium, co skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat. O szczegółach można przeczytać w publikacji Kasperksy'ego.