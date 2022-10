Oszustwo "na Google". Przestępcy wykorzystali "albańskiego wirusa"

Program Google Ad Grants oferuje organizacjom non-profit bezpłatny dostęp do narzędzi biznesowych Google i darmową reklamę na platformie Google Ads. Niektórzy oszuści rozpowszechniają e-maile, w których przekonują odbiorców, że zostali zatwierdzeni do tego programu i zachęcają ich do podania różnych szczegółów. W zamian oferują możliwość otrzymania wysokiej nagrody pieniężnej. Jedna z takich wiadomości trafiła do skrzynki naszego czytelnika.