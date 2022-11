Ważny komunikat policji. Chodzi o twoje pieniądze

Policja ostrzega przed wzmożoną aktywnością cyberprzestępców w okresie Czarnego Piątku. W trakcie promocji sygnowanych nazwą Black Friday wielu z nas korzysta z internetu bardziej intensywnie, niż ma to miejsce na co dzień, ponieważ zależy nam na oszczędzeniu na zakupach. W tym okresie łatwo naciąć się na oszustów.

Cyberprzestępcy szukają sposobów na to, by przejmować konta w serwisach społecznościowych, a następnie wykorzystywać je do łatwego pozyskiwania pieniędzy. Podszywając się pod bliskie nam osoby, mogą wysyłać wiadomości, w których zachęcają do udostępnienia kodu BLIK, który pozwala na wypłatę środków w bankomacie. Jeśli ktokolwiek poprosi nas o taką przysługę, wywierając przy tym presję czasową, powinna zapalić się nam lampka ostrzegawcza.