Imperatory WP: Zagłosuj na technologię roku i wygraj 5 tys. złotych!

Teraz to nie jury, a wy wybieracie laureatów każdej z 12 przygotowanych przez nas kategorii. Są one filarem życia wielu ludzi – nie tylko informatyków czy zapalonych gamerów, ale właściwie każdego z nas, kto ma choćby smartfon w kieszeni. Zapraszamy do głosowania, niech doroczne igrzyska technologiczne się rozpoczną!

Na co dzień o tym nie myślimy, ale nowe technologie są częścią naszego życia. Często nie wyobrażamy sobie dnia bez smartfona czy laptopa. Każde urządzenie – to mobilne oraz stacjonarne – jest współcześnie nieodłącznym elementem nie tylko pracy, ale I rozrywki. Kto nie lubi po ciężkim dniu usiąść wygodnie, odpalić swojej konsoli I pograć ze znajomymi? A może nowy serial na ulubionej platformie streamingowej?

Co robicie, gdy nie możecie znaleźć odpowiedzi na nurtujące was pytanie? Zapewne wpisujecie hasło w przeglądarce na smartfonie. Pamiętacie jeszcze czasy, gdy człowiek nie miał całego świata pod ręką? My też nie. Ze zdjęciami jest tak samo! Przecież najlepszy aparat to ten, który mamy w kieszeni. Przydałby się jeszcze program, by obrobić fotki, a później wrzucić wszystko do chmury.