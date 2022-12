Jedną z najważniejszych kategorii w plebiscycie Imperatory WP 2022 jest "Innowacja Roku". To ukłon w stronę dynamicznie rozwijającej się polskiej myśli technologicznej i naukowej. Wybraliśmy trzy najciekawsze rozwiązania, mogące zmienić, albo przynajmniej ułatwić nasze życie. To Wy zdecydujecie, który z nich zasługuje na wyróżnienie.

W kategorii "Innowacja Roku" plebiscytu Imperatory WP nominowaliśmy projekty opracowane przez Nanoseen, EQ Hawk oraz Smart Heal. Za każdym z nich stoją niezwykle ambitni i zdolni Polacy.

ZAGŁOSUJ NA INNOWACJĘ ROKU 2022 NA STRONIE IMPERATORY.WP.PL

EQHawk

EQHawk to dwuosobowy, praktyczny, całoroczny, tani i łatwy w utrzymaniu całkowicie zabudowany pojazd rowerowy, wspomagany silnikiem elektrycznym, który można używać zarówno na drogach rowerowych, jak i publicznych. Ten przyjazny środowisku pojazd łączy w sobie cechy samochodu i roweru elektrycznego ze wspomaganiem. Do jego napędzania nie potrzeba paliwa zatem, podobnie jak rower, jest on przyjazny dla środowiska. Nie generuje spalin oraz hałasu.

EQHawk to pojazd hybrydowy, zatem można wybrać rodzaj napędu – klasyczny rowerowy napęd na pedały, napęd elektryczny lub elektrycznie wspomagany napęd na pedały. Pojazd zapewnia bezpieczeństwo swoim użytkownikom dzięki karoserii i specjalnie skonstruowanej klatce bezpieczeństwa oraz zastosowanemu oświetleniu. Został wyposażony w przydatne akcesoria elektroniczne, takie jak panel dotykowy, zestaw audio, aplikacja mobilna z GPS. Posiada też dwie małe kieszonki z siatki w przedniej części i obszerny bagażnik za siedzeniem pasażera, który pozwala na przewożenie bagażu.

Nanoseen

Nanoseen, zespół pasjonatów nanotechnologii i naukowców, połączył przełomowe badania z najnowocześniejszymi technologiami w celu opracowania technologii przeciwdziałających niedoborowi wody, emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczeniu wody plastikiem i nie tylko. Stworzyli pierwsze na świecie bezenergetyczne, bezciśnieniowe rozwiązanie do oczyszczania i odsalania wody, aby pomóc w walce z globalnymi niedoborami wody pitnej. NanoseenX to najtańsza technologia nanomembranowa do odsalania i oczyszczania wody, która zamienia wodę słoną, słonawą i ścieki w czystą wodę pitną w ciągu 2-5 minut.

NanoseenX wykorzystuje specjalnie stworzone nanomembrany, które mają zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń i soli w swoich porach i są ułożone kaskadowo wewnątrz cylindrycznego urządzenia w celu wykorzystania siły grawitacji do przeprowadzenia filtracji, eliminując konieczność użycie energii lub ciśnienia. Jest to pierwsze na świecie rozwiązanie technologiczne do oczyszczania i odsalania wody bez konieczności stosowania źródła energii, które może pomóc w rozwiązaniu światowych niedoborów słodkiej wody.

SmartHeal

SmartHeal to precyzyjny i skalowalny inteligentny czujnik pH zintegrowany z opatrunkiem. Monitorując wartości pH możemy ocenić stan rany i wykryć infekcję bez zdejmowania opatrunku, a tym samym bez naruszania tkanki. Dzięki komunikacji RFID sam czujnik na opatrunku nie wymaga zasilania ani baterii do codziennego użytku. Personel medyczny lub sami pacjenci mogą odczytać aktualny stan wartości pH, przesuwając nad czujnikiem urządzenie mobilne.

Zebrane dane są dalej analizowane i mogą być wykorzystane do przepisania skutecznego, ukierunkowanego leczenia farmakologicznego, co skutkuje szybszym powrotem do zdrowia i mniejszym ryzykiem powikłań. Ponadto czujnik Smart Heal pozwala na szybką, łatwą i wygodną analizę rany. Kluczem do naszego rozwiązania jest nasza nowatorska technologia produkcji opatrunku ze zintegrowanym czujnikiem, która obejmuje skalowalną i łatwą do wdrożenia technologię sitodruku w połączeniu z termotransferem.