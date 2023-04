Intel wycofuje procesory Core 11. generacji. Co to znaczy dla użytkowników?

Pierwsze procesory Intel Core 11. generacji zadebiutowały w marcu 2020 roku, ale mobilne wersje pojawiły się dopiero we wrześniu 2020 roku. Jednostki nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem użytkowników desktopów i częściej można było je spotkać w laptopach. Rok później zostały zastąpione przez modele Core 12. generacji (Alder Lake), a od niedawna dostępne są też układy Core 13. Generacji (Raptor Lake).

Intel opublikował dokument , który potwierdza wycofanie części procesorów Tiger Lake –chodzi o modele Tiger Lake-H do laptopów oraz Tiger Lake-B do komputerów stacjonarnych (stosowanych głównie w komputerach Intel NUC i konstrukcjach typu SFF).

Według opublikowanego dokumentu, producenci będą mogli składać zamówienia na procesory do 30 czerwca 2023 roku, a ostatnie partie mają trafić do odbiorców 26 stycznia 2024 roku. Po tym czasie jednostki nie będą produkowane i przejdą na status EOL (End of Life).