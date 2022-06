Internet przyczynia się do suszy. 3,8 mln litrów wody dziennie

Susza to temat, który wraca do debaty publicznej jak bumerang. Co roku wiele regionów cierpi na braki wody, które są odczuwalne nie tylko przez rolników, ale też przez każdego, kto marzy o pięknym trawniku. Zakazy nawadniania traw to nie żart, a poważna informacja na temat dostępności wody w danym miejscu.